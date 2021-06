Chi è nato oggi 2 giugno: i compleanni glamour

Buona Festa della Repubblica a tutti e tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi 2 giugno. Tra le personalità che festeggiano l’anniversario di nascita oggi troviamo Dominic Cooper, nato in Gran Bretagna nel 1978. Noto al grande pubblico per aver interpretato il giovane Howard Stark nel film Captain America – Il primo Vendicatore e nella serie televisiva Agent Carter, ha anche vestito i panni di Sky in Mamma Mia! e nel suo sequel Mamma Mia! Ci risiamo e ha recitato anche in An Education, Marilyn, La leggenda del cacciatore di vampiri e Need for Speed.

Tra le celebrities che fanno il compleanno oggi c’è anche Wentworth Miller, nato in Inghilterra nel 1972 e diventato famoso interpretando Michael Scofield nella serie Prison Break cui sono poi seguiti il film Stoker e i telefilm The Flash e Legends of Tomorrow dove ha interpretato Leonard Snart / Captain Cold.

Tanti auguri infine a Zachary Quinto, nato a Pittsburgh nel 1977 e conosciuto per essere stato Sylar in Heroes, Spock in Star Trek – Il futuro ha inizio, Into Darkness – Star Trek e Star Trek Beyond, Charlie Manx in NOS4A2 e Oliver Thredson in American Horror Story: Asylum, ruolo che gli ha fatto guadagnare una candidatura agli Emmy. Oltre a queste esperienze, ha anche recitato nei film Margin Call, (S)Ex List, Hitman: Agent 47, Snowden e Hotel Artemis.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com