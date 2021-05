Chi è nato oggi 29 maggio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati il 29 maggio troviamo Annette Bening, nata in Kansas nel 1958, quattro volte candidata all’Oscar ma già notata dalla critica e dal pubblico con il suo film d’esordio, la commedia Non è stata una vacanza… è stata una guerra!. Tra le sue interpretazioni degne di nota dobbiamo almeno ricordare Rischiose abitudini, Bugsy, Il presidente – Una storia d’amore, American Beauty, La diva Julia – Being Julia e I ragazzi stanno bene.

Restiamo nell’ambiente del cinema per festeggiare un altro attore, il britannico Rupert Everett, nato nel 1959 e candidato due volte sia ai BAFTA Awards che ai Golden Globe per i film Another Country, Il matrimonio del mio migliore amico e Un marito ideale. Oltre che per i tanti ruoli che ha interpretato, in Italia è noto anche per aver ispirato a Tiziano Sclavi e Claudio Villa le fattezze di Dylan Dog.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com