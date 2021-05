Chi è nato oggi 28 maggio: i compleanni glamour

Scopriamo insieme chi sono i personaggi famosi nati oggi e a quali VIP dobbiamo fare gli auguri di compleanno il 28 maggio. Cominciamo da Chiara Mastroianni, figlia di due genitori del calibro di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, nata a Parigi nel 1972. Candidata ai Premi César nel 1994 per La mia stagione preferita di André Téchiné, ha recitato anche in Prêt-à-Porter di Robert Altman, Tre vite e una sola morte, Il tempo ritrovato, Ecstasy Generation, La lettera, Hotel, Le parole di mio padre, Carnages, È più facile per un cammello… e L’hotel degli amori smarriti.

Spegne le candeline oggi anche Carey Mulligan, nata a Londra nel 1985, vincitrice di un BAFTA e candidata agli Oscar per la prima volta nel 2009 per il film An Education e nominata una seconda volta nel 2020 con Una donna promettente. Tra gli altri suoi lavori anche Non lasciarmi, Orgoglio e pregiudizio, Drive, Shame, Il grande Gatsby, A proposito di Davis e Wildlife.

