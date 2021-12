Chi è nato oggi 29 dicembre: i compleanni glamour

Quali vip e quali personaggi famosi italiani e stranieri sono nati il 29 dicembre? Tra le celebrities nate oggi, iniziamo facendo gli auguri di buon compleanno a Jude Law, celeberrimo attore britannico nato a Londra nel 1972. Nella sua carriera, sia cinematografica che teatrale, ha ottenuto due candidature ai premi Oscar per Il talento di Mr. Ripley e Ritorno a Cold Mountain, due ai Tony Award, due ai Drama Desk Award e tre agli Olivier Award, oltre a vincere un premio BAFTA. Tra gli altri film in cui ha recitato ricordiamo L’amore non va in vacanza, Closer, Sherlock Holmes, A.I. – Intelligenza artificiale, Sleuth – Gli insospettabili, Hugo Cabret, Anna Karenina, Grand Budapest Hotel e Capitan Marvel. Attualmente sposato con la psicologa Philippa Coan, dal 1997 al 2004 è stato sposato con la collega Sadie Frost e da lei ha avuto tre bambini: Rafferty, Iris e Rudy. Dopo la fine del matrimonio è stato fidanzato con Sienna Miller, ma la storia è finita quando si è saputo sia del tradimento di Jude Law con la babysitter dei bambini che di Miller con Daniel Craig. In seguito Law ha avuto altre due bambine, Sophia dalla modella Samantha Burke e Ada dalla cantante Catherine Harding.

Compleanno da ricordare anche quello di Jon Voight, attore anche lui nato nello Stato di New York nel 1938 e padre di Angelina Jolie, ma non solo. Nella sua lunga carriera ha infatti vinto un Oscar, un Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes e un Golden Globe per Tornando a casa, oltre ad altri tre Globe per Un uomo da marciapiede, A 30 secondi dalla fine e Ray Donovan. Non soltanto grandi interpretazioni però! Voight infatti è stato candidato per due volte ai Razzie Award, ovvero i riconoscimenti per le peggiori uscite cinematografiche, per le sue interpretazioni in Un genio in pannolino 2 e Trasformers.

Compiono gli anni oggi anche Cristiano De André, cantante e polistrumentista nato a Genova nel 1962 e figlio di Fabrizio De André e della sua prima moglie Enrica “Puny” Rignon, Alison Brie, attrice nata a Pasadena nel 1982 e famosa soprattutto per aver interpretato Annie Edison in Community e Trudy Campbell in Mad Men e Dylan Minnette, attore nato in Indiana nel 1996 noto per il ruolo di Clay Jensen nella serie tv Tredici.

