Chi è nato oggi 28 dicembre: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno a chiunque ci stia leggendo e, ovviamente, ai personaggi famosi, vip e celebrities che spegneranno le candeline sulla torta il 27 dicembre. Tra i tanti festeggiati di oggi, non possiamo non citare l’attore americano Denzel Washington, nato nello stato di New York nel 1954. Fin dagli anni Ottanta si è fatto notare per le sue interpretazioni in film come Grido di libertà, Malcolm X, Hurricane – Il grido dell’innocenza, Il sapore della vittoria – Uniti si vince, The Great Debaters – Il potere della parola e American Gangster, collaborando con registi come Spike Lee, Antoine Fuqua e Tony Scott e vincendo tre Golden Globe, un Tony Award e due premi Oscar per Glory – Uomini di gloria e Training Day. Nel 2002 Denzel Washington ha debuttato alla regia con Antwone Fisher, cui sono seguiti The Great Debaters e Barriere, quest’ultimo nominato agli Oscar nella categoria per il miglior film.

Auguri anche a Noomi Rapace, nata in Svezia nel 1979 e diventata famosa anche fuori dal suo Paese natale grazie ai film tratti dalla trilogia di Millennium: Uomini che odiano le donne, La ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta. Al 2011 risale invece il suo debutto in una produzione hollywoodiana con Sherlock Holmes – Gioco di ombre accanto a Robert Downey Jr. e Jude Law.

Compie gli anni oggi anche l’attrice inglese Maggie Smith, nata a Londra nel 1934. Considerata una delle attrici cinematografiche britanniche più talentuose, ha vinto due Oscar per La strana voglia di Jean e California Suite, venendo candidata anche per le interpretazioni in Otello, In viaggio con la zia, Camera con vista e Gosford Park. Altri suoi ruoli da ricordare sono quelli di Wendy Darling da anziana in Hook – Capitan Uncino, Lady Herster Random in Un tè con Mussolini, Minerva McGrannitt nei film della saga di Harry Potter e di Violet Crawley nella serie tv Downton Abbey.

