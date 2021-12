Chi è nato oggi 30 dicembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi, e anche ovviamente ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 29 dicembre. Fra le tante celebrities che festeggiano l’anniversario di nascita in questo giorno dobbiamo sicuramente ricordare LeBron James, cestista statunitense nato ad Akron in Ohio nel 1984. Considerato uno dei migliori giocatori di basket di sempre, nella sua carriera ha vinto quattro volte il titolo NBA: due con i Miami Heat e una rispettivamente con i Cleveland Cavaliers e con i Los Angeles Lakers. Inoltre ha partecipato tre volte alle Olimpiadi con la nazionale americana vincendo una medaglia di bronzo ad Atene 2004 e due ori a Pechino 2008 e Londra 2012. Festeggia oggi anche la “sacerdotessa maudite del rock” Patti Smith, nata a Chicago nel 1946 e inserita dalla rivista Rolling Stone al quarantasettesimo posto nella classifica dei 100 migliori artisti.

Spengono le candeline oggi anche il golfista considerato il migliore di sempre, l’americano Tiger Woods, nato in California nel 1975 e l’imprenditore Diego Della Valle, amministratore delegato di Hogan e Tod’s, nato in provincia di Fermo nel 1953.

Tra chi compie gli anni oggi c’è anche Eliza Dushku, nata in Massachusetts nel 1980 e interprete di serie televisive come Buffy l’ammazzavampiri, Angel, Tru Calling e Dollhouse e di film come True Lies, Mariti imperfetti, Ragazze nel pallone, Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood!, Un ragazzo tutto nuovo, Wrong Turn e On Broadway.

