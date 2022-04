Chi è nato oggi 29 aprile: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di compleanno in questo 29 aprile? Tra i nati oggi troviamo Daniel Day-Lewis, nato a Londra nel 1957 che, dopo aver lavorato a lungo in teatro, debutta al cinema con Domenica, maledetta domenica e Gandhi, per poi diventare famosissimo con Il mio piede sinistro, film che gli fa vincere il primo Premio Oscar, cui seguono L’ultimo dei Mohicani, L’età dell’innocenza e Gangs of New York. Prima di ritirarsi dalle scene nel 2017, fa in tempo a vincere altri due Academy Awards con le sue interpretazioni ne Il petroliere e Lincoln.

Festeggia il compleanno oggi anche Michelle Pfeiffer, nata in California nel 1958 e co-protagonista, insieme a Day-Lewis, de L’età dell’innocenza, ma interprete anche di molti altri film come Scarface, Le relazioni pericolose, I favolosi Baker, Due sconosciuti, un destino, Batman – Il ritorno, Pensieri pericolosi, Le verità nascoste, Hairspray – Grasso è bello, Dark Shadows, Assassinio sull’Orient Express, Ant-Man and the Wasp, Maleficent – Signora del male, Ladyhawke, Le streghe di Eastwick, Una vedova allegra… ma non troppo, La casa Russia, Paura d’amare, Mi chiamo Sam, White Oleander, Stardust e Madre!

Fra i nati oggi anche un’attrice che è diventata famosa recitando accanto a Michelle Pfeiffer ne Le relazioni pericolose, ovvero Uma Thurman, nata a Boston nel 1970 e interprete anche di film come Pulp Fiction, Kill Bill, Henry & June, Un uomo in prestito, Batman & Robin, Gattaca, I miserabili, The Producers, La mia super ex-ragazza, Nymphomaniac e La casa di Jack.

Un altro personaggio famoso che compie gli anni oggi 29 aprile è Katherine Langford, nata a Perth nel 1996 e diventata famosa grazie al personaggio di Hannah Baker interpretato nella serie televisiva Tredici. Tra i ruoli che ha rivestito anche quelli di Leah Burke in Tuo, Simon, di Meg Thrombey in Cena con delitto – Knives Out, di Mara Carlyle in Spontaneous e di Nimue in Cursed.

