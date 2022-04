Chi è nato oggi 28 aprile: i compleanni glamour

Ci sono tanti personaggi famosi nati oggi 28 aprile, e quindi iniziamo subito facendo gli auguri di buon compleanno a Jessica Alba, nata in California nel 1981 e attiva sia in televisione che al cinema fin da adolescente recitando in Vacanze a modo nostro e Il mondo segreto di Alex Mack, per poi raggiungere la popolarità con la serie Dark Angel e film come Honey, Sin City, I Fantastici 4 e Tutte pazze per Charlie. Tra le sue altre interpretazioni I Fantastici 4 e Silver Surfer, The Eye, Appuntamento con l’amore, Vi presento i nostri, Mechanic: Resurrection, Machete, Spy Kids 4 – È tempo di eroi, Machete Kills, Sin City – Una donna per cui uccidere e la serie tv L.A.’s Finest.

Festeggia il compleanno lo stesso giorno anche Paola Barale, nata in provincia di Cuneo nel 1967 e arrivata in televisione quasi per caso come sosia di Madonna per poi diventare, nel corso degli anni Ottanta, la valletta ufficiale di Mike Bongiorno. La sua prima conduzione risale alla stagione 1994-1995 quando, insieme a Marco Predolin e Natalia Estrada, guida Grandi magazzini, la prima trasmissione dedicata alle televendite. Dal 1996 inzia a recitare sia in televisione che al cinema apparendo in Cascina Vianello, Colpo d’occhio, Vorrei vederti ballare e Così fan tutte.

Fra i nati oggi anche Ilary Blasi, nata a Roma nel 1981, diventata famosa come Letterina di Passaparola e poi passata alla conduzione di programmi come Le Iene, Grande Fratello VIP e L’isola dei famosi. Nel 2005 ha sposato Francesco Totti e con lui ha avuto i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, nati rispettivamente nel 2005, nel 2007 e nel 2016.

Tanti auguri infine a Penélope Cruz, nata in Spagna nel 1974 e vincitrice di un Premio Oscar per Vicky Cristina Barcelona. A lungo collaboratrice di Pedro Almodóvar, per lui ha recitato in Carne trémula, Tutto su mia madre, Volver, Gli abbracci spezzati, Gli amanti passeggeri e Dolor y gloria. Tra gli altri film in cui è apparsa citiamo Prosciutto prosciutto, Apri gli occhi, La niña dei tuoi sogni, Blow, Il mandolino del capitano Corelli, Vanilla Sky, Nine e Non ti muovere e la serie televisiva American Crime Story dove ha vestito i panni di Donatella Versace.

