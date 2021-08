Chi è nato oggi 29 agosto: i compleanni glamour

Tra i tanti nati oggi, personaggi famosi, vip e celebrities che spengono le candeline il 29 agosto inziamo con il ricordare Lea Michele, attrice nata a New York nel 1986 e famosa soprattutto per avere interpretato il personaggio di Rachel Berry nella serie televisiva Glee. Tra gli altri suoi lavori, i telefilm Scream Queens e The Mayor, il film Capodanno a New York e i dischi Louder, Places e Christmas in the City.

Avrebbe festeggiato il compleanno oggi Ingrid Bergman, nata a Stoccolma nel 1915 e morta a Londra il 29 agosto 1982 dopo una lunga battaglia contro un cancro al seno. Vincitrice di tre Premi Oscar per Angoscia, Anastasia e Assassinio sull’Orient Express, nella sua carriera ha recitato in moltissimi film come Intermezzo, Casablanca, Per chi suona la campana, Le campane di Santa Maria, Io ti salverò, Notorious – L’amante perduta, Il peccato di Lady Considine, Stromboli (Terra di Dio), Europa ’51, Siamo donne, Viaggio in Italia, La paura, Indiscreto, Fiore di cactus, Sinfonia d’autunno e Giovanna d’Arco.

