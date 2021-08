Chi è nato oggi 28 agosto: i compleanni glamour

Tanti, tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi 28 agosto! Compresi, ovviamente, tutti i personaggi famosi e le celebrities che spengono le candeline in questo giorno. Tra questi c’è, per esempio, Jack Black, nato in California nel 1969 e candidato per due volte ai Golden Globe per School of Rock e Bernie. Tra i tanti altri film in cui ha recitato ricordiamo Alta fedeltà, Amore a prima svista, King Kong, Super Nacho, Be Kind Rewind – Gli acchiappafilm, Piccoli brividi e Tenacious D e il destino del rock.

Fa il compleanno oggi anche David Fincher, nato a Denver in Colorado nel 1962 e regista di film come Alien³, Fight Club, Seven, The Social Network, Il curioso caso di Benjamin Button, The Game – Nessuna regola, Panic Room, Zodiac, Millennium – Uomini che odiano le donne, Mank e L’amore bugiardo – Gone Girl, oltre che produttore di serie televisive come House of Cards e Mindhunter.

Ha recitato in The Social Network nel doppio ruolo dei gemelli Cameron e Tyler Winklevoss anche un altro dei festeggiati di oggi, ovvero Armie Hammer, nato a Los Angeles nel 1986 e interprete anche di altri film come J. Edgar, The Lone Ranger, Operazione U.N.C.L.E., Chiamami col tuo nome e Una giusta causa.

