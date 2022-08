New York Fashion Week Primavera/Estate 2023: sfilate, eventi e novità

Settembre è alle porte ed è tempo di Fashion Week. A inaugurare la lunga cavalcata delle settimane della moda dedicate alle collezioni per la primavera e l’estate è come sempre New York, che dal 9 al 14 del mese accoglie e presenta le novità della stagione Spring Summer 2023.

L’edizione 2022 coincide con i 60 anni del Council of Fashion Designers of America e il CFDA – organizzatore ufficiale della NYFW – ha deciso di festeggiare l’anniversario presentando un programma che riflette il principio fondante dell’organizzazione, ovvero “promuovere la moda americana su scala globale”.

Il calendario della New York Fashion Week SS 2023

La New York Fashion Week Primavera/Estate 2023 si svolge dal 9 al 14 settembre e per aprire e chiudere le danze si affida a due “pesi massimi” del mondo della moda americana come Proenza Schouler e Tom Ford.

I designer confermati sono più di 110 e tra loro ci sono Tommy Hilfiger, AREA e PUMA, che tornano nella Grande Mela dopo avere osservato una pausa. Invece, sono al debutto AnOnlyChild, ASHLYN, Foo and Foo, Midnight Studios, ONE/OF by Patricia Voto e Tia Adeola. Del (ricco) programma della NYFW SS 2023 fanno parte anche i finalisti del CFDA Vogue Fashion Fund: Noel, Sukeina, No Sesso, Elena Velez, Judy Turner, Wiederhoeft e BlackBoyKnits.

Una ulteriore e prestigiosa aggiunta agli ospiti vecchi e nuovi della Settimana della Moda di New York è rappresentata da Fendi, Marni e COS. Il marchio italiano del lusso ha scelto la Grande Mela per celebrare il 25esimo anniversario della sua iconica borsa Baguette e – a quanto pare – potrebbe avere in serbo una sorpresa firmata Marc Jacobs.

Ma non tutte le carte sono state svelate e non potrebbe essere altrimenti. Di certo, come ha anticipato il CEO del CFDA, Steven Kolb, la NYFW si presenta ai blocchi di partenza con l’obiettivo di stupire con il meglio dello stile e dell’heritage made in USA:

Celebriamo l’eccellenza collettiva, la diversità e la resilienza del nostro settore e non vediamo l’ora di una forte stagione di collezioni americane insieme ai nostri stimati ospiti internazionali.

Il programma, nel dettaglio, comprende:

9 settembre

16:00 – Proenza Schouler

18:00 – Collina Strada

20:00 – Fendi

10 settembre

10:00 – Altuzarra

11:00 – AnOnlyChild

12:00 – Elena Velez

12:00 – Patbo

13:00 – Eckhaus Latta

14:00 – Jason Wu

15:00 – Victor Glemaud

17:00 – Tibi

20:00 – Private Policy

11 settembre

10:00 – Ulla Johnson

11:00 – Studio189

13:00 – Alejandra Alonso Rojas

14:00 – Puppets & Puppets

15:00 – Badgley Mischka

16:00 – Marrisa Wilson

12 settembre

10:00 – Carolina Herrera

11:00 – Veronica Beard

12:00 – Maryam Nassir Zadeh

13:00 – Dennis Basso

14:00 – Coach

16:00 – Pamella Roland

16:00 – Ashlyn

17:00 – Area

18:00 – Frederick Anderson

20:00 – Kim Shui

20:00 – Dur Doux

21:00 – LaQuan Smith

13 settembre

09:00 – Snow Xue Gao

10:00 – Brandon Maxwell

12:00 – Gabriela Hearst

13:00 – Foo and Foo

14:00 – Adeam

16:00 – Peter Do

19:00 – Tory Burch

20:00 – Christian Cowan

21:00 – Puma

14 settembre

09:00 – Batsheva

10:00 – Michael Kors

11:00 – Deveaux

12:00 – Kenneth Nicholson

14:00 – Dion Lee

15:00 – Wiederhoeft

18:00 – Willy Chavarria

19:00 – The Blonds

20:00 – Tom Ford

Chiara Boni La Petite Robe alla NYFW SS 2023

Dopo essere stata artefice e protagonista della prima sfilata di moda al mondo del 2022, sorprendendo ed emozionando appassionati e addetti ai lavori con un fashion show glamour e nostalgico al Caffè Paszkowski di Firenze, Chiara Boni ha scelto New York per presentare la collezione Primavera/Estate 2023.

Per la stilista Toscana, il ritorno nella Grande Mela è a tutti gli effetti un passo naturale, poiché La Petite Robe può contare in America su una clientela forte e consolidata. Tra le personalità che indossano gli abiti di Chiara Boni c’è niente meno che Oprah Winfrey e le creazioni della stilista hanno ottenuto consensi e visibilità̀ nei più importanti department store e specialty store del continente americano. Corner dedicati a LaPetite Robe e un’ampia selezione di capi – alcuni dei quali realizzati in esclusiva – sono ospitati nei rinomati negozi di SAKS Fifth Avenue e Neiman Marcus.

La sfilata di Chiara Boni La Petite Robe è in programma mercoledì 13 settembre alle ore 15 EDT presso The Gallery at Spring Studios e la stilista ha anticipato diverse novità:

Il mercato americano mi stimola costantemente a nuove sfide. Le mie collezioni sono diventate un must per le mie clienti, tanto che ho ampliato con successo la gamma di proposte con il beachwear, ma soprattutto con una selezione sempre più ampia di separates: giacche, top, pantaloni e gonne che conquistano sempre maggiore apprezzamento oltreoceano. Ascolto con curiosità e vivo interesse le esigenze delle donne americane e mi preparo a fronteggiare le loro richieste con alcune novità che porterò in anteprima in passerella.

La stilista Chiara Boni promette novità per la stagione Primavera/Estate 2023. Photo courtesy: Clara Garcovich Events & PR Milano

Photo cover credits: Adobe Stock