Chi è nato oggi 28 luglio: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi, e anche ovviamente ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 28 luglio. Fra le tante celebrities che festeggiano l’anniversario di nascita in questo giorno dobbiamo sicuramente ricordare Luca Barbareschi, attore, regista, produttore ed ex parlamentare nato a Montevideo in Uruguay nel 1956 e che ha recitato in tanti film e fiction televisive come Via Montenapoleone, In nome del popolo sovrano, Noi credevamo, L’ufficiale e la spia (J’accuse) e Nebbie e delitti.

Festeggia oggi anche Elizabeth Berkley, nata in Michigan nel 1972 e diventata famosa interpretando Jessie Spano nella sitcom Bayside School e Nomi Malone nel film di Paul Verhoeven Showgirls e che ha recitato anche in Il club delle prime mogli e Roger Dodger oltre a doppiare la versione inglese dell’anime Armitage III.

Tanti auguri vanno oggi anche a Hannah Waddingham, nata a Londra nel 1974, vincitrice di un premio Emmy, due Critics Choice Television Awards e uno Screen Actors Guild Award per il personaggio di Rebecca Welton interpretato nella serie televisiva firmata Apple TV+ Ted Lasso ma che è stata anche Septa Unella in Il Trono di Spade oltre ad aver recitato nel film del 2012 Les Misérables.