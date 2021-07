Chi è nato oggi 27 luglio: i compleanni glamour

Tanti auguri a tutti i nati di oggi, anche ai personaggi famosi e alle celebrities che spengono le candeline il 27 luglio. Iniziamo da Nikolaj Coster-Waldau, nato in Danimarca nel 1970 e diventato famoso interpretando Jaime Lannister nella serie televisiva Il Trono di Spade. Prima di conquistare la celebrità, ha recitato in molti film prodotti in Scandinavia come Il guardiano di notte, Headhunters – Il cacciatore di teste e Mille volte Buona notte, mentre il suo primo ruolo a Hollywood è stato quello del sergente capo Gary Gordon in Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto di Ridley Scott.

Tanti auguri anche a Jonathan Rhys Meyers, nato a Dublino nel 1977 e apparso in tanti film come Michael Collins, Velvet Goldmine, Titus, Sognando Beckham, Alexander, Match Point, Mission: Impossible III, Albert Nobbs, Shadowhunters – Città di ossa e Stonewall oltre che nelle serie televisive I Tudors nel ruolo di Enrico VIII e Vikings dove ha vestito i panni di Heahmund nella quarta e quinta stagione.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com