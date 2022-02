Chi è nato oggi 28 febbraio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati il 28 febbraio non possiamo non ricordare la supermodella ceca Karolina Kurkova. Classe 1984, dopo aver esordito sulle passerelle nel suo Paese natale, si trasferisce prima a Milano e poi a New York, dove viene scelta da Victoria’s Secret per indossare le ali d’angelo negli show del brand di lingerie dal 2005 al 2008. Votata nel 2008 dal canale televisivo E! come donna più sexy dell’anno, ha posato tre volte per il Calendario Pirelli, oltre ad aver recitato sia al cinema che in televisione e aver partecipato, insieme a Naomi Campbell e Coco Rocha, al talent The Face.

Restiamo nell’ambiente della moda per ricordare un’altra regina dei catwalk che festeggia il compleanno oggi, ovvero la russa Natal’ja Vodjanova. Nata nel 1982, vive la sua infanzia in povertà aiutando la madre nei lavori di campagna e facendo la venditrice ambulante di frutta. La svolta arriva quando, dopo aver frequentato un corso di portamento regalatole dal fidanzato, partecipa a un casting che la proietta sulle passerelle parigine. Nel 2004, in seguito alla tragedia di Beslan, ha dato vita alla Naked Heart Foundation per supportare progetti speciali di apprendimento in Russia.

Tantissimi auguri di buon compleanno a John Turturro, nato a New York nel 1957 e vincitore di tanti premi tra cui quello come miglior attore a Cannes nel 1991 per la sua intepretazione in Barton Fink – È successo a Hollywood. Tra i suoi tanti altri lavori ricordiamo i film Dentro la grande mela, Fa’ la cosa giusta, Crocevia della morte, Quiz Show, Il grande Lebowski, Jesus Rolls – Quintana è tornato!, Fratello, dove sei?, Transformers, Transformers – La vendetta del caduto, Transformers 3, Transformers – L’ultimo cavaliere e The Batman e le miniserie televisive The Night Of – Cos’è successo quella notte? e Il complotto contro l’America. Come regista ha diretto Mac, Illuminata e Romance & Cigarettes.

