Chi è nato oggi 27 dicembre: i compleanni glamour

Sono tanti i personaggi famosi e le celebrities che fanno il compleanno il 27 dicembre. Tra i nati di oggi, per esempio, troviamo Timothée Chalamet. Nato a New York nel 1995, dopo aver iniziato a recitare in televisione, esordisce al cinema con la commedia Men, Women & Children, cui seguono Interstellar, Hostiles – Ostili e Lady Bird. Il grande successo arriva con il ruolo di Elio Perlman nel film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome per il quale a soli 22 anni ottiene la prima candidatura ai Golden Globe, ai BAFTA, allo Screen Actors Guild Award e agli Oscar. Altre nomination importanti arrivano per Beautiful Boy. In seguito recita in Piccole donne, nell’attesissimo remake di Dune e nell’ultimo film di Wes Anderson The French Dispatch.

Assieme a lui compie gli anni anche Gérard Depardieu. Nato in Francia nel 1948, inizia a recitare all’inizio degli anni Settanta e già dieci anni dopo è uno degli attori più apprezzati dalla critica grazie a film come La signora della porta accanto, L’ultimo metrò, Police e Cyrano de Bergerac. Negli anni Novanta inizia a lavorare anche a Hollywood in pellicole come Green Card – Matrimonio di convenienza e 1492 – La conquista del paradiso. Depardieu ancora oggi è uno degli attori francesi più noti e pagati anche grazie al ruolo di Obelix interpretato nei film della saga di Asterix.

Riceverà tanti auguri di compleanno il 27 dicembre anche Elisa Isoardi, nata a Cuneo nel 1982 e vincitrice della fascia di Miss Cinema al concorso di Miss Italia nel 2000. Dopo aver studiato recitazione e aver lavorato come modella per qualche tempo, nel 2005 entra in Rai come inviata di Guarda che luna e conducendo Italia che vai. Dopo aver presentato molti altri programmi, nel 2019 ha sostituito Antonella Clerici alla guida de La prova del cuoco e, dopo la chiusura della trasmissione, ha partecipato come concorrente alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro.

