Ogni serata ha il suo dress code. E il cinema non fa eccezione. Ecco i nostri consigli su come vestirsi per andare al cinema

Nel freddo invernale o nel tepore della primavera, con il fidanzato o con le amiche, passare una serata al buio di una sala cinematografica è sempre piacevole e rilassante. E anche se per andare al cinema non è richiesto un dress code particolare, può comunque capitare di trovarsi in difficoltà quando è il momento di scegliere l’outfit. Quindi, se devi andare al cinema e non sai proprio come vestirti, dai un’occhiata ai nostri consigli per un look che sia carino ma anche comodo e confortevole.

Cosa indossare per andare al cinema

Sei freddolosa o senti sempre caldo? Questa è la prima domanda che dovrai farti nell’apprestarti a scegliere cosa indossare per andare al cinema. Il primo elemento da tenere in considerazione, infatti, è la temperatura (supposta) della sala seguita dalla tua personale sensibilità. A scanso di equivoci, vestiti a strati così da poterti alleggerire o coprire a seconda delle tue esigenze.

T-shirt Mango Le Petit Prince

Ricordati anche che dovrai rimanere seduta per almeno un’ora e mezza, quindi evita abiti stretti e vestiti comoda. Preferisci pantaloni morbidi e bluse o camicie confortevoli. Se non vuoi rinunciare ad abiti e gonne prediligi modelli che ti permettano di muovere le gambe senza costringerti a strane contorsioni.

Abito Desigual designed by M. Christian Lacroix

E quindi sì a vestitini da abbinare con stringate e sneakers e sì, ovviamente, anche a un grande classico dell’abbigliamento casual come jeans e camicia, ma anche pantaloni stampati e maxi t-shirt da abbinare con un blazer in caso di aria condizionata invadente.

Shopping bag Il Bisonte

Per quanto riguarda borse e accessori, porta con te una bella shopper o una maxi pochette e indossa pure collane e bracciali ma, per quanto riguarda questi ultimi, fai attenzione a charms e pendenti per non rischiare di disturbare tutta la sala a ogni movimento delle mani. Ai piedi, un paio di mocassini o di sandali colorati ti permetteranno di goderti la serata con il massimo del comfort.

Come vestirsi a un appuntamento al cinema

Se invece che con le amiche la tua serata al cinema prevede un appuntamento romantico il discorso si fa, ovviamente, un po’ diverso: resta l’informalità dell’occasione a cui però si aggiunge il legittimo desiderio di apparire carine e sexy.

Sandali Guess su amazon.it

Gonne a ruota da abbinare a camicette o t-shirt, abitini a campana, pantaloni che non siano i soliti jeans, scarpe con un po’ di tacco e accessori colorati saranno perfetti anche nel caso in cui la serata, oltre al film, preveda anche una cena fuori al ristorante o in pizzeria.

Cover photo di Krists Luhaers su Unsplash