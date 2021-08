Chi è nato oggi 26 agosto: i compleanni glamour

Tantissimi auguri a tutti i nati oggi, persone comuni o vip che siano. Ma quali personaggi famosi fanno il compleanno il 26 agosto? Fra le celebrities che festeggiano in questo giorno c’è Macaulay Culkin, nato a New York nel 1980 e diventato famoso da bambino grazie ai film Mamma, ho perso l’aereo e Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York. Tra le sue altre interpretazioni ricordiamo quelle in Papà, ho trovato un amico, L’innocenza del diavolo, Papà ti aggiusto io!, Richie Rich – Il più ricco del mondo e Party Monster.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 26 agosto Melissa McCarthy, nata in Illinois nel 1970 e interprete del personaggio di Sookie St. James in Una mamma per amica. Tra le altre sue interpretazioni, ricordiamo quelle nelle serie televisive Mike & Molly e Samantha chi? e nei film Le amiche della sposa, Io sono tu, Corpi da reato, Tammy, St. Vincent, Spy, The Boss e Copia originale.

Fa il compleanno oggi anche Chris Pine, nato a Los Angeles nel 1980 e particolarmente noto per aver interpretato il capitano James T. Kirk in Star Trek, Into Darkness – Star Trek e Star Trek Beyond, ma attore anche in film come Principe azzurro cercasi, Unstoppable – Fuori controllo, Into the Woods, Jack Ryan – L’iniziazione, Hell or High Water, L’ultima tempesta, Wonder Woman, Wonder Woman 1984, Nelle pieghe del tempo e Outlaw King – Il re fuorilegge.

