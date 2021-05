Chi è nato oggi 27 maggio: i compleanni glamour

Come sempre, tantissimi auguri di compleanno a tutti i nati di oggi. Tra i personaggi famosi che spengono le candeline il 27 maggio c’è Paul Bettany, nato in Inghilterra nel 1971 e conosciuto soprattutto per essere stato prima la voce di J.A.R.V.I.S. e poi Visione nei film del Marvel Cinematic Universe e nella serie tv WandaVision. Oltre ai film che raccontano le avventure degli Avengers, però, ha preso parte a molte altre pellicole come Gangster nº 1, Il destino di un cavaliere, A Beautiful Mind, Master and commander – Sfida ai confini del mare, Dogville, Wimbledon, Il codice da Vinci, Creation, The Tourist, Margin Call, Legend e Solo: A Star Wars Story.

Un altro personaggio famoso nato oggi è Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis nata in Francia nel 1999. Brand ambassador di Chanel dal 2018, nel 2014 ha iniziato ad affiancare la carriera di attrice a quella di modella recitando in Tusk, Io danzerò, Planetarium, Il re e L’uomo fedele.

Spegne le candeline Joseph Fiennes, nato in Gran Bretagna nel 1970, candidato ai BAFTA e agli Screen Actors Guild Awards nel 1999 per aver interpretato il giovane William Shakespeare in Shakespeare in Love ma protagonista anche di film come Elizabeth e Il nemico alle porte e di serie tv come American Horror Story, dove nella seconda stagione vestiva i panni di Timothy Howard, e The Handmaid’s Tale nel ruolo di Fred Waterford.

