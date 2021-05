Chi è nato oggi 26 maggio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 26 maggio c’è Helena Bonham Carter, nata a Londra nel 1966 e due volte candidata all’Oscar per le sue interpretazioni in Le ali dell’amore e Il discorso del re. Molti sono i film in cui ha lavorato con l’ex compagno Tim Burton, ricordiamo Planet of the Apes, Big Fish, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere, Sweeney Todd, Alice in Wonderland e Dark Shadows, ha recitato anche in molte altre pellicole come quelle della saga di Harry Potter, Les Misérables, Fight Club, oltre ad aver rivestito il ruolo della principessa Margaret nella terza e quarta stagione della serie televisiva The Crown.

Gli auguri di buon compleanno oggi vanno anche a Lenny Kravitz, nato a New York nel 1964 e detentore del record per il maggior numero di Grammy Awards alla miglior voce maschile vinti consecutivamente. I brani che gli hanno fatto raggiungere questo primato sono quattro: Fly Away, American Woman, Again e Dig In.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche Miles Davis, nato in Illinois nel 1926 e morto in California il 28 settembre 1991, considerato uno dei jazzisti più influenti del XX secolo e ideatore di molti stili di jazz come il cool jazz, l’hard bop e il jazz rock.

Cover photo created by KamranAydinov – www.freepik.com