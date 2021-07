Chi è nato oggi 26 luglio: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di buon compleanno oggi 26 luglio? Iniziamo da Kate Beckinsale, nata a Londra nel 1973 e diventata famosa per aver recitato in film come Pearl Harbor, Quando l’amore è magia – Serendipity, Van Helsing, The Aviator, Cambia la tua vita con un click, Una sola verità, Stanno tutti bene – Everybody’s Fine, Total Recall – Atto di forza, Amore e inganni e nella serie di Underworld.

Tra i nati oggi anche Sandra Bullock, nata in Virginia nel 1964 e vincitrice di un Oscar, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award per The Blind Side. Tra le sue tante altre interpretazioni ricordiamo quelle in Gravity, Un amore tutto suo, Miss Detective, Ricatto d’amore, Crash – Contatto fisico, 28 giorni, Il momento di uccidere, Piovuta dal cielo, Speed, The Net – Intrappolata nella rete, Ricominciare a vivere, Demolition Man, Speed 2 – Senza limiti, A proposito di Steve, Amori & incantesimi, Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi, Miss F.B.I. – Infiltrata speciale, La casa sul lago del tempo, Premonition, Corpi da reato, I sublimi segreti delle Ya-Ya Sisters, Molto forte, incredibilmente vicino e Infamous – Una pessima reputazione.

Tanti auguri anche a Helen Mirren, nata a Londra nel 1945 e vincitrice di tantissimi premi cinematografici, televisivi e teatrali. Tra le sue principali interpretazioni menzioniamo quelle in Cal, La pazzia di Re Giorgio, The Queen – La regina, 2010: L’anno del contatto, Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, Killing Mrs. Tingle, Gosford Park, Calendar Girls, The Last Station, Red, Hitchcock, Amore, cucina e curry, Woman in Gold, L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo e Il diritto di uccidere.

