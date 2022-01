Chi è nato oggi 27 gennaio: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati il 27 gennaio! È nata oggi nel 1960 a Los Angeles Heather Parisi. Dopo aver studiato danza negli USA, mentre è in vacanza in Sardegna viene notata e presentata a Pippo Baudo che le apre le porte della televisione italiana. Il grande successo arriva nel 1979 con la prima edizione del varietà di Rai 1 Fantastico nella quale Parisi, oltre ad avere un numero in ogni puntata, interpretava la sigla di apertura Disco bambina. Sul palcoscenico della TV Heather negli anni Ottanta diventa una vera star, ma anche quando nel corso dei decenni la sua stella si sarà un po’ appannata, Heather non abbandonerà il piccolo schermo apparendo in varie trasmissioni sia come conduttrice che come ospite.

Tra i festeggiati di oggi anche la modella spagnola Georgina Rodriguez, nata a Jaca, ai piedi dei Pirenei, nel 1994 e famosa soprattutto per essere la compagna di Cristiano Ronaldo, madre naturale della piccola Alana Martina ma anche madre adottiva dei tre figli che il bomber portoghese ha avuto con la maternità surrogata prima di conoscerla. Molto attiva su Instagram, Rodriguez è stata anche una delle accompagnatrici di Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2020.

Il 27 gennaio bisogna fare gli auguri anche a Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, cantatutore nato a Roma nel 1996 e diventato famoso dopo aver vinto la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 con il brano Il ballo delle incertezze. L’anno successivo ha partecipato di nuovo alla kermesse musicale classificandosi secondo grazie alla canzone I tuoi particolari e suscitando polemiche a causa del suo atteggiamento nei confronti di Mahmood, vincitore della gara.

