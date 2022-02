Chi è nato oggi 27 febbraio: i compleanni glamour

Scopriamo insieme chi sono i personaggi famosi nati oggi e a quali VIP dobbiamo fare gli auguri di compleanno il 27 febbraio. Cominciamo da Kate Mara, attrice statunitense nata nello stato di New York nel 1983 e famosa soprattutto per i ruoli di Hayden McClaine e Zoe Barnes interpretati rispettivamente nelle serie televisive American Horror Story: Murder House e House of Card. Si è fatta notare anche al cinema soprattutto per le sue performance in Destini incrociati, I segreti di Brokeback Mountain, 127 ore e The Martian. Dal 2015 ha una relazione con il collega Jamie Bell, conosciuto sul set di Fantastic 4, che ha sposato nel 2017 e da cui ha avuto una bambina nel maggio del 2019.

Spegne le candeline oggi anche Alba Rohrwacher, nata a Firenze nel 1979 e vincitrice, tra gli altri premi, di 2 David di Donatello e una Coppa Volpi. Tra i film in cui ha recitato ricordiamo Il papà di Giovanna, Io sono l’amore, Cosa voglio di più, La solitudine dei numeri primi, Le meraviglie, Hungry Hearts, Perfetti sconosciuti e The Place, oltre alle serie tv In Treatment e Il miracolo.

Tanti auguri infine all’attrice Cecilia Capriotti, nata ad Ascoli Piceno nel 1976, alla showgirl brasiliana classe 1989 Dayane Mello, e all’attore e regista nato a Perugia nel 1974 Filippo Timi.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche Liz Taylor, nata a Londra nel 1932 e morta in California il 23 marzo 2011. Tra i tanti film che l’hanno consacrata come una delle più grandi dive di Hollywood ricordiamo L’albero della vita, La gatta sul tetto che scotta, Improvvisamente l’estate scorsa, Venere in visone, Chi ha paura di Virginia Woolf?, Mercoledì delle ceneri, La bisbetica domata e X Y e Zi.

