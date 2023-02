Chi è nato oggi 26 febbraio: i compleanni glamour

Come sempre, tantissimi auguri di compleanno a tutti i nati di oggi. Tra i personaggi famosi che avrebbero spento le candeline il 26 febbraio c’è Azzedine Alaïa, stilista nato a Tunisi nel 1935 e morto a Parigi il 18 novembre 2017. Spinto a seguire la sua passione per la moda dalla sorella gemella, dopo aver studiato all’istituto delle belle arti della sua città natale, si trasferì a Parigi dove lavorò con Guy Laroche e Thierry Mugler prima di aprire un suo atelier. Negli anni Ottanta le sue creazioni scultoree conquistarono celebrità come Grace Jones, Tina Turner e Madonna e anche all’inizio del decennio successivo il suo total look maculato conquistò il cuore delle fashion addict. A metà degli anni Novanta, dopo la morte della sorella, si ritirò dalle scene limitandosi a seguire una clientela ristretta.

Un altro famoso nato oggi in Germania nel 1829 e morto a San Francisco il 26 settembre del 1902 è Levi Strauss, inventore dei famosi jeans con le tasche rinforzate da rivetti di rame che hanno fatto arrivare il suo nome fino ai giorni nostri. Prima di depositare il celebre brevetto, girò buona parte degli Stati Uniti per imparare la lingua fino ad arrivare in California all’epoca della corsa all’oro e impiantare l’azienda che ancora oggi porta il suo nome.

Festeggia oggi anche James Wan, nato in Malesia nel 1977, creatore di saghe horror come quelle di Saw, di Insidious e di The Conjuring ma anche regista di tanti film come Fast & Furious 7 e Aquaman.

Tanti auguri di buon compleanno infine a Greg Germann, nato a Houston nel 1958 e noto soprattutto per aver interpretato i ruoli di Richard Fish in Ally McBeal, di Ade in C’era una volta, di Tom Koracick in Grey’s Anatomy e di Tom Krane in Law & Order – Unità vittime speciali.

