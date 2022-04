Chi è nato oggi 27 aprile: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati il 26 aprile! È nata oggi nel 1932 a Parigi l’attrice Anouk Aimée, pseudonimo di Nicole Françoise Florence Dreyfus, vincitrice nel 1980 del Prix d’interprétation féminine a Cannes per il film Salto nel vuoto ma interprete anche di pellicole come La Dolce Vita, 8½, Lola – Donna di vita, Rapporto a quattro, La tragedia di un uomo ridicolo, Prêt-à-Porter e Un uomo, una donna.

Tra i festeggiati di oggi anche Sheryl Lee, ovvero la Laura Palmer di Twin Peaks, del film prequel Fuoco cammina con me e della serie sequel del 2017, nata in Germania nel 1967 e interprete anche delle serie televisive One Tree Hill e Dirty Sexy Money e dei film Backbeat – Tutti hanno bisogno di amore, Confessione finale, Vampires e Un gelido inverno.

Il 27 aprile bisogna fare gli auguri anche all’attrice e modella tedesca Mandala Tayde, nata a Francoforte sul Meno nel 1975 e diventata famosa da noi recitando in Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni per poi proseguire la carriera cinematografica con Amore a prima vista, I giorni dell’amore e dell’odio, Santa Maradona, A/R Andata + Ritorno e H2Odio.

Happy birthday anche a Sally Hawkins, nata a Londra nel 1976 e due volte candidata agli Oscar per le sue interpretazioni in Blue Jasmine e La forma dell’acqua – The Shape of Water. Tra gli altri film in cui ha recitato Tutto o niente, Il segreto di Vera Drake, La felicità porta fortuna – Happy Go Lucky, Sogni e delitti, We Want Sex, Paddington, Maudie – Una vita a colori, Godzilla e Godzilla II – King of the Monsters mentre in televisione è apparsa nella miniserie Fingersmith.

Tanti auguri, infine, a Matt Reeves, nato nello Stato di New York nel 1966 e regista di serie televisive e film come Felicity, Cloverfield, Blood Story, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, The War – Il pianeta delle scimmie e The Batman.

