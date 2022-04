Chi è nato oggi 26 aprile: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati oggi 26 aprile! Iniziamo subito ricordando l’attore Channing Tatum, nato in Alabama nel 1980 e diventato famoso con il film Step Up. In precedenza aveva già recitato in Coach Carter al fianco di Samuel L. Jackson mentre dopo aver raggiunto il successo l’abbiamo visto in Magic Mike, Magic Mike XXL, 21 Jump Street, adattamento cinematografico dell’omonima serie tv, e nel suo sequel 22 Jump Street, G.I. Joe – La nascita dei Cobra, G.I. Joe – La vendetta, Dear John, La memoria del cuore, She’s the Man, Il dilemma, Sotto assedio – White House Down, Foxcatcher, The Hateful Eight, Ave, Cesare! e La truffa dei Logan.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche a Giorgia Todrani, nata a Roma nel 1971 e considerata dalla rivista statunitense Billboard “la quarta Voce più grande al mondo”. Tra le canatanti più note d’Italia, ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo aggiudicandosi la vittoria nel 1995 e diventando così la prima artista a conquistare i quattro premi messi all’epoca in palio: Primo Posto Big, Premio della Critica, Premio Autori e Premio Radio e TV.

Tra i festeggiati di oggi anche Samantha Cristoforetti, nata a Milano nel 1977 e prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea oltre che detentrice del record europeo e di quello femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo.

Fa il compleanno oggi anche Giancarlo Esposito, attore dal nome italiano ma nato a Copenaghen nel 1958 e cresciuto negli Stati Uniti. Tra le interpetazioni che l’hanno reso famoso, quelle di Gus Fring in Breaking Bad e Better Call Saul, di Michael Giardello in Homicide, di Sidney Glass in C’era una volta, di Tom Neville in Revolution, di Edward Ruskins in Dear White People, di Stan Edgar in The Boys, di Moff Gideon in The Mandalorian e di Adam Clayton Powell Jr. in Godfather of Harlem. A quella televisiva ha affiancato la carriera cinematografica recitando in Aule turbolente, Fa’ la cosa giusta, Mo’ Better Blues, Malcolm X, Taps – Squilli di rivolta, King of New York, Harley Davidson & Marlboro Man, Fresh, I soliti sospetti, Alì, L’ultima vacanza, Rabbit Hole, Maze Runner – La fuga, Il libro della giungla, Money Monster – L’altra faccia del denaro, Okja, Maze Runner – La rivelazione e Stargirl.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com