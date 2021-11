Chi è nato oggi 26 novembre: i compleanni glamour

Tra i tanti nati oggi, personaggi famosi, vip e celebrities che spengono le candeline il 26 novembre non possiamo non ricordare Tina Turner, nato in questo giorno nel Tennessee nel 1939 con il nome di Anna Mae Bullock. Grazie a una carriera lunga oltre 50 anni, è stata spesso definita la regina del rock’n’roll e, nel 1967, è stata non soltanto la prima donna, ma la prima artista afroamericana ad apparire sulla copertina di Rolling Stone. Oltre a distinguersi come cantante, con decine di premi ricevuti e milioni di copie vendute, Turner si è distinta anche come attrice partecipando tra gli altri ai film Tommy, Mad Max oltre la sfera del tuono e Last Action Hero.

Festeggia il compleanno oggi anche Pamela Prati, all’anagrafe Paola Pireddu, nata in provincia di Sassari nel 1958. Dopo aver esordito come modella negli anni Settanta, nel 1987 viene notata dal drammaturgo e regista Pier Francesco Pingitore che le affida il ruolo di soubrette negli spettacoli messi in scena dalla compagnia del Bagaglino. Al termine dell’esperienza teatrale conduce alcune trasmissioni sulle reti Mediaset come La sai l’ultima?, Scherzi a parte e Re per una notte. Tra il 2018 e il 2019 il suo futuro matrimonio con Mark Caltagirone è diventato un vero e proprio caso mediatico, terminato soltanto quando Prati stessa ha confermato l’inesistenza del presunto imprenditore, così come era stato ipotizzato dalla rete.

A spegnere le candeline il 26 novembre c’è anche l’attrice Adua Del Vesco, pseudonimo di Rosalinda Cannavò, nata a Messina nel 1992. Nella sua carriera ha preso parte a fiction televisive e film come L’onore e il rispetto e Sapore di te, mentre sul piano della vita privata si è parlato di relazioni con Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Durante la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello VIP ha ammesso che quest’ultima storia d’amore non era mai stata veritiera.

Cover photo designed by Freepik