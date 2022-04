Chi è nato oggi 25 aprile: i compleanni glamour

Buona Festa della Liberazione a tutti e tanti auguri a chi è nato oggi. Quali personaggi famosi e quali celebrities spengono le candeline il 25 aprile? Iniziamo da Al Pacino, nato a New York nel 1940, vincitore di un Premio Oscar (ma nominato 9 volte) nel 1993 per Scent of a Woman – Profumo di donna e interprete di moltissimi film di successo tra cui ricordiamo la trilogia de Il padrino, Scarface, Carlito’s Way, Donnie Brasco, The Irishman, Serpico, Quel pomeriggio di un giorno da cani, Heat – La sfida, Insider – Dietro la verità, L’avvocato del diavolo, Me, Natalie, Panico a Needle Park, …e giustizia per tutti, Dick Tracy, Americani, Insomnia, C’era una volta a… Hollywood, House of Gucci, Il mercante di Venezia, Riccardo III – Un uomo, un re, Chinese Coffee, Wilde Salomé e Ogni maledetta domenica. In televisione, invece, l’abbiamo visto in Angels in America, You Don’t Know Jack – Il dottor morte e Hunters.

Tanti auguri anche a Renée Zellweger, nata in Texas nel 1969 e diventata famosa con film come Jerry Maguire, La voce dell’amore e Betty Love, per poi raggiungere una grandissima celebrità internazionale con Il diario di Bridget Jones e Chicago, oltre a vincere due Oscar per Ritorno a Cold Mountain e Judy. Tra gli altri film in cui ha recitato ricordiamo La vita è un sogno, Giovani, carini e disoccupati, Non aprite quella porta IV, Che pasticcio, Bridget Jones e Bridget Jones’s Baby e la serie Netflix What/If.

Gli auguri di buon compleanno sarebbero andati anche a Ella Fitzgerald, nata in Virginia nel 1917 e morta a Beverly Hills il 15 giugno 1996, considerata una delle più importanti cantanti jazz della storia, vincitrice di 14 Grammy Awards e dotata di una straordinaria capacità di improvvisazione soprattutto nello scat.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com