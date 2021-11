Chi è nato oggi 25 novembre: i compleanni glamour

Tanti, tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi 25 novembre! Compresi, ovviamente, tutti i personaggi famosi e le celebrities che spengono le candeline in questo giorno. Tra questi ci sarebbe stato, per esempio, Giorgio Faletti, nato ad Asti nel 1950 e morto a Torino il 4 luglio del 2014. Faletti cominciò la sua carriera come comico prima in teatro e poi in televisione inventando personaggi rimasti nell’immaginario come Vito Catozzo. Negli anni iniziò ad affiancare alla carriera di cabarettista quella di cantante, aggiudicandosi anche il secondo posto e il premio della critica al Festival di Sanremo del 1994 grazie alla canzone Signor Tenente. Gli ultimi anni della sua vita l’hanno visto raggiungere grandi risultati sia nel cinema, con la candidatura al David di Donatello grazie al ruolo interpretato nel film Notte prima degli esami, che nella letteratura: al 2002 risale infatti la pubblicazione del suo primo thriller, Io uccido , che vendette più di quattro milioni di copie.

Avrebbe fatto il compleanno oggi anche John Fitzgerald Kennedy Jr., detto John John, figlio minore del 35esimo Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy e di Jacqueline Kennedy Onassis. Nato a Washington nel 1960 e morto in un incidente aereo al largo delle coste di Martha’s Vineyard il 16 luglio del 1999, è stato avvocato e giornalista, fondando anche una rivista, George.

Festeggia il compleanno oggi anche l’attore e modello francese Gaspard Ulliel, nato nel 1984, volto della fragranza Bleu de Chanel, vincitore del premio César per la migliore promessa maschile nel 2004 per il suo ruolo nel film Una lunga domenica di passioni e del César per il migliore attore nel 2017 per È solo la fine del mondo oltre ad aver interpretato Hannibal Lecter in Hannibal Lecter – Le origini del male e Yves Saint Laurent nel biopic Saint Laurent.

