Chi è nato oggi 25 marzo: i compleanni glamour

Buon compleanno ai tanti VIP italiani e stranieri che riceveranno gli auguri di compleanno in questo 25 marzo! Tra di loro troviamo Elton John, nato in Inghilterra nel 1949 e considerato uno dei maggiori esponenti del pop contemporaneo. Diventato famoso con brani come Your Song, Rocket Man, Candle in the Wind, Goodbye Yellow Brick Road, Crocodile Rock, Daniel, Tiny Dancer, Don’t Let the Sun Go Down on Me, Don’t Go Breaking My Heart, Sorry Seems to Be the Hardest Word e Sacrifice, a oggi ha venduto oltre 300 milioni di dischi, diventando uno dei cantautori di più grande successo di sempre.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche Lady Soul Aretha Franklin, nata a Memphis nel 1942 e morta a Detroit il 16 agosto 2018. Con una vastissima produzione capace di spaziare dal soul al blues, dal gospel al jazz, nella sua carriera si è aggiudicata ventuno Grammy Awards, otto dei quali vinti consecutivamente nella stessa categoria dal 1968 al 1975.

Da una grande voce statunitense a una grande voce italiana, perché oggi spegne le candeline sulla torta anche Mina. Nata Anna Maria Mazzini a Busto Arsizio nel 1940, nella sua carriera ha interpretato oltre 1500 brani e partecipato, tra gli anni Sessanta e Settanta, a moltissimi show televisive. Ritiratasi dalle scene nel 1978, ha continuato a essere una presenza importantissima della musica italiana incidendo in media un disco l’anno.

Compleanno da festeggiare anche quello di Sarah Jessica Parker, nata in Ohio nel 1965 e diventata famosissima grazie al personaggio di Carrie Bradshaw interpretato in Sex and the City e nei due film tratti dall’iconica serie televisiva. Oltre ai due Emmy, ai tre Screen Actors Guild Award e ai quattro Golden Globe vinti grazie allo show HBO, ha ricevuto altre due candidature al premio assegnato dalla Hollywood Foreign Press Association per il film La neve nel cuore e per la serie tv Divorce.

