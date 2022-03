Chi è nato oggi 24 marzo: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai personaggi famosi che spengono le candeline il 24 marzo. Sono nati oggi, infatti, moltissimi VIP, dalle celebrities appartenenti al mondo del cinema fino a chi è diventato famoso nel mondo della moda o in televisione. Cominciamo con Jessica Chastain nata in California nel 1977 e diventata famosa con i film The Tree of Life e The Help. Nominata per tutti i principali premi cinematografici, in carriera ha recitato anche in Take Shelter, Zero Dark Thirty, Interstellar, The Martian, It – Capitolo due, 1981: Indagine a New York, Miss Sloane, Jolene, Gli occhi di Tammy Faye e Molly’s Game, mentre in televisione ha preso parte a Law & Order – Il verdetto e Scene da un matrimonio.

Compiono gli anni oggi anche due dei protagonisti di alcune delle serie televisive e delle sit-com più famose degli ultimi venticinque anni. Stiamo parlando di Alyson Hannigan, nata a Washington D.C. nel 1974 e interprete di Willow Rosenberg in Buffy l’ammazzavampiri, di Michelle Flaherty in American Pie e di Lily Aldrin in How I Met Your Mother, e di Jim Parsons, ovvero Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, nato a Houston nel 1973 e che ha recitato anche in film come Il diritto di contare e Ted Bundy – Fascino criminale.

Avrebbe festeggiato oggi anche Steve McQueen, nato nell’Indiana nel 1930 e morto in Messico il 7 novembre 1980. Soprannominato King of Cool, ha recitato in film come Quelli della San Pablo, Cincinnati Kid, Strano incontro, Il caso Thomas Crown, La 24 Ore di Le Mans, Bullitt, Getaway!, Papillon, I magnifici sette, La grande fuga e L’inferno di cristallo.

Tanti auguri, infine, allo stilista Tommy Hilfiger, nato nello Stato di New York nel 1951, creatore del marchio che porta il suo nome e noto anche per le tante collaborazioni con celebrities della musica e del cinema,

