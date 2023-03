Chi è nato oggi 26 marzo: i compleanni glamour

Sono tanti gli auguri di compleanno che molti VIP riceveranno in questo 26 marzo. Tra questi troviamo Roberto Bolle, nato a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, nel 1975 e primo ballerino al mondo a essere stato contemporaneamente il principale danzatore del corpo di ballo della Scala di Milano che dell’American Ballet Theatre di New York. A queste sue occupazioni, negli anni, ha aggiunto il suo galà Roberto Bolle and Friends con cui ha girato l’Italia e danzato in luoghi il sagrato del Duomo di Milano, Piazza del Plebiscito a Napoli e la Valle dei Templi ad Agrigento, oltre a essere stato protagonista su Rai 1 dello spettacolo Roberto Bolle – La mia danza libera.

Compleanno da festeggiare anche quello di Keira Knightley, nata a Londra nel 1985 e diventata famosa prima interpretando Sabé in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, primo capitolo della trilogia prequel di Star Wars, e poi grazie alla commedia Sognando Beckham. L’affermazione definitiva arriva però per il ruolo di Elizabeth Swann in La malediazione della Prima Luna, dove recita accanto a Johnny Depp, Orlando Bloom e Geoffrey Rush. Nominata agli Oscar per Orgoglio e pregiudizio e ai Golden Globe per Espiazione, ha lavorato anche in Anna Karenina, Tutto può cambiare, Love Actually – L’amore davvero, La duchessa, Jack Ryan – L’iniziazione, Colette e The Imitation Game.

Fa il compleanno oggi anche James Caan, nato a New York nel 1940, candidato all’Oscar per il ruolo di Sonny Corleone ne Il padrino, ma attore anche in film come El Dorado, Conto alla rovescia, Non torno a casa stasera, La canzone di Brian, Un grande amore da 50 dollari, 40.000 dollari per non morire, Rollerball, Quell’ultimo ponte, Arriva un cavaliere libero e selvaggio, Strade violente, Giardini di pietra, Misery non deve morire, Dick Tracy, Un colpo da dilettanti, The Yards, Dogville ed Elf – Un elfo di nome Buddy.

Spegne le candeline oggi, infine, anche Diana Ross, nata a Detroit nel 1944 e voce di brani come Baby Love, Stop! In the Name of Love, You Can’t Hurry Love e Love Child con il gruppo vocale delle Supremes e poi, da solista, di singoli quali Ain’t No Mountain High Enough, Theme from Mahogany (Do You Know Where You’re Going To), Upside Down, I’m Coming Out, Endless Love, When You Tell Me That You Love Me e della cover della hit di Gloria Gaynor I Will Survive.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com