Chi è nato oggi 25 giugno: i compleanni glamour

Sono tanti i personaggi famosi e le celebrities che fanno il compleanno il 25 giugno e, curiosamente, tra i nati di oggi ci sono tanti musicisti. Avrebbe spento le candeline, per esempio, George Michael, pseudonimo di Georgios Kyriacos Panayiotou, nato a Londra nel 1963 e sempre in Gran Bretagna morto il 25 dicembre 2016. Diventato famoso negli anni Ottanta come membro del duo pop Wham!, con cui ha rilasciato singoli famosissimi come Last Christmas, nel 1987 ha intrapreso la carriera solista pubblicando l’album Faith. Dopo un periodo di crisi nel 1996 ha fatto uscire l’album Older che l’ha rilanciato nelle classifiche internazionali, ma gli anni successivi sono stati un susseguirsi di alti e bassi fino alla morte causata da un attacco cardiaco.

Nello stesso giorno ma nel 1943 in provincia di Monza è nato Roberto Vecchioni, considerato uno dei principali cantautori italiani e vincitore di un Premio Tenco, un Festivalbar e un Festival di Sanremo con il brano Chiamami ancora amore. E sempre oggi festeggia l’ex frontman dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso, nato a Roma nel 1983.

