Chi è nato oggi 24 giugno: i compleanni glamour

Tra i VIP e i personaggi famosi che riceveranno gli auguri in questo 24 giugno troviamo Erin Moriarty, nata a New York nel 1994 e famosa soprattutto per essere l’interprete di Starlight nella serie televisiva The Boys. Prima di recitare nel telefilm prodotto da Amazon Prime, è apparsa in Jessica Jones, True Detective, The Kings of Summer, Captain Fantastic, Vicini del terzo tipo, After the Dark, Blood Father e Una stagione da ricordare.

Avrebbe festeggiato il compleanno oggi anche Claude Chabrol, regista francese considerato uno dei fondatori della Nouvelle Vague nato a Parigi nel 1930 e nella stessa città morto il 12 settembre 2010. Tra i suoi film più importanti ricordiamo Le beau Serge, Les biches – Le cerbiatte, Stéphane, una moglie infedele, Il tagliagole, Violette Nozière, Madame Bovary e Il buio nella mente.

