Chi è nato oggi 26 giugno: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno a chiunque ci stia leggendo e, ovviamente, ai personaggi famosi, vip e celebrities che spegneranno le candeline sulla torta il 26 giugno. Tra i tanti festeggiati di oggi, iniziamo citando Ariana Grande, nata in Florida nel 1993 e vincitrice di due Grammy Awards, due Billboard Music Awards, tre American Music Awards e un Brit Award. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è targato Nickelodeon e avviene interpretando il personaggio di Catarina “Cat” Valentine nelle sitcom Victorious e Sam & Cat, ma già nel 2013 debutta nella musica con il disco Yours Truly, cui negli anni seguiranno altri cinque album in studio, uno dal vivo e due raccolte.

Auguri anche a Chris O’Donnell, attore nato in Illinois nel 1970 e particolarmente attivo negli anni Novanta. Tra i film in cui ha recitato Scent of a Woman, I tre moschettieri, Batman Forever, Batman & Robin e Kinsey. Dal 2009 ha interpretato il personaggio di Grisha Callen nella serie televisiva NCIS: Los Angeles.

Buon compleanno anche a Sean Hayes, nato a Chicago nel 1970 e noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Jack McFarland in Will & Grace ma anche vincitore di un Emmy Award, 4 Screen Actors Guild Awards e un American Comedy Award e a Jason Schwartzman, nato a Los Angeles nel 1980, nipote di Francis Ford Coppola e presente in film come Rushmore, CQ, S1m0ne, I ♥ Huckabees, Vita da strega, Marie Antoinette e Scott Pilgrim vs. the World, oltre che protagonista della serie di HBO Bored to Death.

