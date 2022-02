Chi è nato oggi 25 febbraio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 25 febbraio c’è Jake La Furia, pseudonimo di Francesco Vigorelli, nato a Milano nel 1979 e famoso perché membro dei Club Dogo con cui ha pubblicato 7 dischi. Nel 2013 è uscito Musica commerciale, il suo primo album da solista, al quale ne sono seguiti altri due nel 2016 e nel 2020. Jake La Furia ha collaborato anche ai singoli di molti altri artisti e nel 2017 ha debuttato come conduttore radiofonico nella trasmissione Jake Hit Up di Radio 105.

Gli auguri di buon compleanno oggi vanno anche a Francesca Michielin, nata a Bassano del Grappa nel 1995 e diventata famosa dopo aver vinto la quinta edizione di X Factor. Dopo il trionfo al talent show, nel 2016 ha partecipato al Festival di Sanremo classificandosi seconda con il brano Nessun grado di separazione.

Tra le celebrities nate oggi facciamo gli auguri di buon compleanno a Téa Leoni, nata a New York nel 1966 e interprete di film come Bad Boys, Deep Impact, The Family Man, Jurassic Park III, Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare e Dick & Jane – Operazione furto, oltre che del personaggio di Elizabeth McCord nella serie televisiva Madam Secretary.

Compleanno da ricordare anche quello di Sean Astin, nato a Santa Monica nel 1971, noto soprattutto per essere stato Mickey Walsh ne I Goonies e Samvise “Sam” Gamgee nella trilogia de Il Signore degli Anelli ma interprete anche dei personaggi di Daniel Ruettiger in Rudy – Il successo di un sogno, Doug Whitmore in 50 volte il primo bacio, Bill in Cambia la tua vita con un click, Lynn McGill nella quinta stagione di 24, Bob Newby nella seconda e nella terza stagione di Stranger Things e Ed in Ci mancava solo Nick.

