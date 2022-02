Chi è nato oggi 24 febbraio: i compleanni glamour

Tra i tanti nati oggi, personaggi famosi, vip e celebrities che spengono le candeline il 23 febbraio inziamo con il ricordare Alessandro Gassmann, figlio del grande Vittorio e nato a Roma nel 1965. Con un padre come il suo, il destino non poteva che essere quello della recitazione e infatti quando ha solo 17 anni debutta con il film Di padre in figlio. Nel corso della sua carriera si è fatto notare anche per il sodalizio con un altro figlio d’arte, Gianmarco Tognazzi, con cui ha recitato in Uomini senza donne, Facciamo fiesta, Lovest, I miei più cari amici, Teste di cocco, Ex e Natale a Beverly Hills. Da ricordare anche le sue interpretazioni in Il bagno turco di Ferzan Ozpetek e Caos calmo per il quale ha vinto il David di Donatello.

Avrebbe festeggiato il compleanno oggi anche Steve Jobs, nato a San Francisco nel 1955 e morto a Palo Alto il 5 ottobre 2011. Co-fondatore insieme a Steve Wozniak della Apple e amministratore delegato della stessa azienda fino a poco prima della morte, nel corso della sua vita ha anche fondato e guidato la Pixar prima dell’acquisto da parte di Walt Disney Company. Tra i suoi maggiori successi non possiamo non ricordare la creazione di Macintosh, iMac, iPod, iPhone e iPad.

Tra le celebrities nate oggi anche Billy Zane, nato a Chicago nel 1966 e interprete di film come Ore 10: calma piatta, Titanic, The Phantom, il franchise di Ritorno al futuro, Memphis Belle, Il cavaliere del male, The Believer e One Shot One Kill – A colpo sicuro e i suoi sequel oltre che di serie televisive storiche come I segreti di Twin Peaks.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche Libero De Rienzo, nato a Napoli nel 1977 e morto a Roma il 15 luglio 2021 e interprete di film come Santa Maradona, Fortapàsc e Smetto quando voglio e nel 2007 candidato ai Nastri d’argento come miglior regista esordiente per Sangue – La morte non esiste.

