Chi è nato oggi 24 settembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 24 settembre. Sono nate oggi, infatti, molte celebrities. Partiamo dal regista, sceneggiatore, produttore, scrittore e musicista spagnolo Pedro Almodóvar. Nato a Calzada de Calatrava, un comune ai piedi della Sierra Morena, nel 1949, ha raggiunto il successo internazionale nel 1988 con Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il film che gli valse la sua prima nomination agli Oscar vinto poi nella categoria miglior sceneggiatura originale nel 2003 per Parla con lei. Tra le altre pellicole che vale la pena ricordare Tutto su mia madre, La mala educación e Volver.

Pedro Almodóvar a Cannes 2021. Photo courtesy Prada Eyewear press office

Auguri di buon compleanno anche ad Alessia Merz. Anche se attualmente non è più molto presente in televisione, la showgirl nata a Trento nel 1974 tra gli anni ’90 e ’00 è stata uno dei volti più apprezzati della TV italiana. La sua carriera è iniziata con la partecipazione alla seconda edizione di Non è la Rai per poi essere scelta da Antonio Ricci per ballare sul bancone di Striscia la notizia insieme a Cristina Quaranta, anche lei proveniente dal programma ideato da Gianni Boncompagni. È stata anche inviata di Quelli che il calcio e ha partecipato alla seconda edizione de L’isola dei famosi.

Festeggiava il compleanno il 24 settembre anche lo scrittore statunitense Francis Scott Fitzgerald che insieme alla moglie Zelda formava una delle coppie più glamour della cosiddetta Età del jazz (1918-1928). Nato in Minnesota nel 1896 e morto a Los Angeles nel 1940, è considerato uno degli autori più rappresentativi della sua generazione, ma la sua influenza è arrivata fino ai giorni nostri: dal suo romanzo più famoso, infatti, Baz Luhrmann ha tratto Il Grande Gatsy, il film del 2013 con Leonardo Di Caprio.

Fra i nati oggi anche Kevin Sorbo, nato in Minnesota nel 1958 che molti ricorderanno per aver interpretato Hercules nell’omonimo telefilm, Pierre Cosso, nato ad Algeri nel 1961 e protagonista, accanto a Sophie Marceau de Il tempo delle mele 2, Sergio Múñiz, vincitore della seconda edizione de L’isola dei famosi, nato a Bilbao nel 1975, e Nia Vardalos, attrice canadese nata nel 1962 e candidata al Premio Oscar nel 2003 per la sceneggiatura de Il mio grosso grasso matrimonio greco.

