Chi è nato oggi 25 settembre: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai personaggi famosi che spengono le candeline il 25 settembre. Sono nati oggi, infatti, moltissimi VIP, soprattutto celebrities appartenenti al mondo del cinema. Cominciamo con Michael Douglas, nato nel New Jersey nel 1944 da due attori, il celeberrimo Kirk e di Diana Dill. Dopo essersi laureato in Drammaturgia, si trasferisce a New York per tentare di seguire le orme dei genitori. Dopo alcuni film che non hanno il successo sperato, nel 1971 recita la parte del protagonista nella serie poliziesca Le strade di San Francisco dando inizio a una lunga e fortunata carriera che lo vedrà recitare in pellicole come La guerra dei Roses, Wall Street, Attrazione fatale e Basic Instinct. Sul versante della vita privata, Douglas ha sposato nel 1977 la produttrice Diana Lurker da cui ha divorziato nel 2000 per sposare, nel novembre dello stesso anno, l’attrice gallese Catherine Zeta-Jones.

Curiosamente, i coniugi Douglas sono nati lo stesso giorno, ma a 25 anni di distanza. Zeta-Jones, infatti, è nata a Swansea nel 1969 ed è diventata nota a livello internazionale nel 1998 con il film La maschera di Zorro nel quale recitava accanto ad Antonio Banderas e Anthony Hopkins. Nel 2001 ha ottenuto una nomination ai Golden Globe per il ruolo ricoperto in Traffic di Steven Soderbergh e l’anno dopo ha vinto un Oscar, un BAFTA e un SAG Award per l’interpretazione di Velma Kelly nel musical Chicago. All’attività cinematografica ha affiancato con successo quella teatrale, aggiudicandosi un Tony Award, un Drama Desk Award e un Outer Circle Award per il successo ottenuto a Broadway con A Little Night Music accanto ad Angela Lansbury.

È nato oggi anche quello che Newsweek nel 2007 ha definito “il più potente attore di Hollywood”, ovvero Will Smith. Attore, cantante e produttore originario di Philadelphia, Smith è senza dubbio un personaggio poliedrico. Classe 1968, inizia la sua carriera come rapper ma raggiunge il successo mondiale negli anni Novanta con la sit-com Willy, il principe di Bel-Air. Dalla televisione passa al cinema interpretando film come Bad Boys, Independence Day e la saga di Men in Black, ricevendo anche due nomination agli Oscar per Alì e La ricerca della felicità.

