Chi è nato oggi 23 marzo: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 23 marzo. Sono nate oggi, infatti, molte celebrities. Partiamo da Franco Battiato, nato nel 1945 a Ionia, un comune in provincia di Catania che oggi non esiste più. Noto per il suo stile eclettico, è uno degli artisti più premiati dal Club Tenco, avendo ricevuto tre Targhe e un Premio Tenco. Oltre che nella musica, si è cimentato anche con la pittura e il cinema e, dal novembre 2012 al marzo 2013, è stato assessore al turismo della Regione Siciliana. Battiato è morto a Milo, in provincia di Catania, il 18 maggio 2021.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche a Corinne Cléry, nata a Parigi nel 1950 e diventata famosa interpretando il film erotico Histoire d’O e la bong girl Corinne Dufour in Moonraker – Operazione spazio. Negli anni Ottanta è stata protagonista di molte fiction italiane come Disperatamente Giulia e tra il 2006 e il 2007 ha recitato nella soap opera Incantesimo prima di partecipare come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le stelle.

Tra i personaggi famosi che di cui ricordare il compleanno oggi ci sono anche Joan Crawford, una delle star più celebri della Golden Age di Hollywood, nata in Texas nel 1904 e morta a New York il 10 maggio 1977; la pin up del cinema italiano Serena Grandi, bolognese classe 1958; l’attore statunitense Steven Strait, nato a New York nel 1986 e noto soprattutto per le sue partecipazioni al film Sky High – Scuola di superpoteri e alla serie televisiva The Expanse; e Ugo Tognazzi, celeberrimo volto della commedia all’italiana, nato a Cremona nel 1922 e morto a Roma il 27 ottobre 1990.

