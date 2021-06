Chi è nato oggi 23 giugno: i compleanni glamour

Buon compleanno ai tanti VIP italiani e stranieri che riceveranno gli auguri di compleanno in questo 23 giugno! Tra di loro troviamo Frances McDormand, nata in Illinois nel 1957 e seconda attrice nella storia del cinema ad aver vinto tre Oscar alla miglior attrice protagonista. Sono moltissimi, quindi, i film a cui partecipato e tra questi vogliamo ricordare almeno Blood Simple, America oggi, Fargo, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Nomadland, Mississippi Burning, Quasi famosi, North Country e Burn After Reading.

Compie gli anni oggi anche Selma Blair, nata in Michigan nel 1972 e interprete di film come Cruel Intentions, La rivincita delle bionde, La cosa più dolce…, Hellboy, Hellboy: The Golden Army, The Fog e After.

Cover photo created by KamranAydinov – www.freepik.com