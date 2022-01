Chi è nato oggi 24 gennaio: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di buon compleanno oggi 24 gennaio? Iniziamo da Michelle Hunziker, conduttrice televisiva nata in Svizzera nel 1974. Dopo aver esordito come modella per il marchio di biancheria intima Roberta, inizia a lavorare in televisione prima affiancando Paolo Bonolis nella trasmissione I cervelloni e poi conducendo il programma pomeridiano Colpo di fulmine. Nel corso degli anni ha poi guidato Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Striscia la notizia e il Festivalbar 2002 e 2003. Negli anni Duemila ha anche debuttato come attrice nella sit-com Love Bugs e ha poi recitato anche in alcuni cinepanettoni e a teatro. Dal 1995 al 2002 ha avuto una relazione con Eros Ramazzotti, da cui ha avuto la figlia Aurora, per poi legarsi all’imprenditore Tomaso Trussardi, padre delle sue altre due bambine Sole e Celeste.

Tra i nati oggi anche l’attore comico statunitense John Belushi, nato a Chicago nel 1949 e morto di overdose a Los Angeles il 5 marzo 1982. Dopo essere diventato famoso negli USA grazie al programma Saturday Night Live, ha raggiunto la celebrità in tutto il mondo grazie al sodalizio formato con il regista John Landis e con il collega Dan Aykroyd che ha dato vita a due film ancora molto amati come Animal House e The Blues Brothers.

Cento di questi giorni anche all’attrice tedesca Nastassja Kinski, nata a Berlino nel 1961. Figlia dell’attore Klaus, ha raggiunto l’apice della popolarità negli anni Ottanta soprattutto grazie a film come Un sogno lungo un giorno di Francis Ford Coppola, Paris, Texas, Falso movimento e Così lontano così vicino di Wim Wenders e Maria’s Lovers di Andrej Končalovskij. Nel 1979 ha vinto un Golden Globe come miglior attrice debuttante per il film diretto da Roman Polanski Tess.

