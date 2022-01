Chi è nato oggi 25 gennaio: i compleanni glamour

Quali personaggi famosi e quali celebrities spengono le candeline oggi 25 gennaio? Iniziamo augurando cento di questi giorni a Charlene Wittstock, nata in Zimbabwe nel 1978, moglie del principe Alberto di Monaco e madre dei due principini Gabriella e Giacomo. Prima di entrare nella casa regnante del piccolo principato, è stata una nuotatrice di un certo successo, vincendo due medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi panafricani del 1999 e partecipando con la nazionale sudafricana alle Olimpiadi di Sydney 2000. Si è ritirata dalle competizioni nel 2008 a causa di un infortunio che le ha impedito di partecipare ai Giochi Olimpici di Pechino.

Tanti auguri anche a Noemi, nome d’arte della cantante Veronica Scopelliti, nata a Roma nel 1982. Dopo aver vinto la seconda edizione di X Factor, ha partecipato per ben sei volte al Festival di Sanremo con le canzoni Per tutta la vita, Sono solo parole, Un uomo è un albero, Bagnati dal sole, La borsa di una donna e Non smettere mai di cercarmi. Nel 2012, inoltre, ha interpretato due delle canzoni della versione italiana del film Disney Ribelle – The Brave, Il cielo toccherò e Tra vento ed aria.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche ad Alicia Keys, pseudonimo di Alicia Augello Cook, cantautrice nata a New York nel 1981. Nel corso della carriera ha venduto più di 40 milioni di singoli e oltre 35 milioni di dischi, vincendo anche 15 Grammy Awards. Tra i sette album in studio e i due dal vivo, i più importanti sono probabilmente Songs in A Minor, The Diary of Alicia Keys, Unplugged, As I Am, The Element of Freedom, Girl on Fire, Here e Alicia. Oltre che musicista, Keys è anche testimonial di diverse iniziative benefiche.

Avrebbero spento oggi le candeline altri due cantanti, una statunitense e un italiano: Etta James e Giorgio Gaber. James, nata a Los Angeles nel 1938 e morta sempre in California il 20 gennaio 2012, ha raggiunto l’apice del successo negli anni Sessanta con brani che ormai sono diventati dei classici come At Last, The Wallflower (Dance with Me, Henry) e I Just Want to Make Love to You.

Giorgio Gaber, nato a Milano nel 1939 e morto in provincia di Lucca il 1° gennaio 2003, oltre a essere uno dei cantautori italiani più premiati dal Club Tenco con due Targhe e un Premio Tenco, è stato un apprezzato autore e attore teatrale creando il teatro-canzone, un genere che porta avanti una storia attraverso le canzoni inframmezzate da racconti e monologhi.

