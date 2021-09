Chi è nato oggi 23 settembre: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai nati oggi, 23 settembre. Tra i personaggi famosi per cui questo è un giorno di festa troviamo Bruce Springsteen. The Boss è nato nel New Jersey nel 1949 ed è sicuramente uno dei cantanti più celebri e rappresentativi non soltanto della sua generazione, ma della musica in assoluto. Il culmine della sua popolarità lo ha raggiunto tra la fine degli anni Settanta e il decennio successivo anche per merito delle esibizioni dal vivo particolarmente coinvolgenti, ma anche in seguito ha raggiunto grandissimi risultati come il premio Oscar nel 1994 per la canzone Streets of Philadelphia, i due Golden Globe, il primo sempre nel 1994 e il secondo nel 2009 per The Wrestler, e addirittura un Tony Award per il suo spettacolo teatrale Springsteen on Broadway.

Un altro cantautore, ma stavolta italiano, che festeggia il compleanno il 23 settembre è Gino Paoli, nato a Monfalcone nel 1934 ma trasferitosi da piccolissimo a Genova. Gli inizi della sua carriera non furono particolarmente fortunati, tanto che dei sui primi 45 giri, nonostante contenessero brani poi diventati molto amati come Senza parole, Sassi e La gatta, furono vendute davvero poche copie. Il grande successo arrivò quando la canzone Il cielo in una stanza fu interpretata dall’inconfondibile voce di Mina, ma scrisse anche per Ornella Vanoni, con cui ebbe una lunga storia d’amore, e Sergio Endrigo. Gino Paoli ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo vincendo nel 2002 il premio per il miglior testo. Sempre a Sanremo gli è stato consegnato il Premio alla carriera nel 2004, mentre nel 1974 e nel 1984 aveva già vinto un Premio Tenco e gli era stata consegnata la Targa Tenco.

Fra i nati oggi anche Anthony Mackie, nato a New Orleans nel 1978 e noto ai più per vestire i panni di Sam Wilson / Falcon nelle produzioni dell’Universo Cinematografico Marvel. Accanto ai film e ai telefilm dell’MCU ha recitato anche in Brother to Brother, The Manchurian Candidate, Million Dollar Baby, Half Nelson, Eagle Eye, The Hurt Locker, Notorious B.I.G., I guardiani del destino, Real Steel, Detroit, Il coraggio della verità – The Hate U Give e The Banker, oltre che nel primo episodio della quinta stagione della serie televisiva antologica Black Mirror e nella seconda stagione di Altered Carbon dove interpreta il protagonista Takeshi Kovacs.

