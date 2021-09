Chi è nato oggi 22 settembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di un felice compleanno a tutti i nati di oggi, e ai vip, personaggi famosi e celebrities che festeggiano il 22 settembre. Tra quelli che spengono le candeline in questa data c’è Ornella Vanoni, considerata una delle artiste più influenti della musica italiana grazie alla sua voce così particolare e alle sue doti interpretative. Nata a Milano nel 1934, ai suoi esordi affiancò al canto la recitazione, ma dal 1960 decise di dedicarsi esclusivamente alla musica, partorendo successi come Una ragione di più, Domani e Senza fine, scritta per lei da Gino Paoli. In carriera ha ricevuto numerosi premi come il Premio alla carriera del Festival di Sanremo, due Premi Tenco e una Targa Tenco.

Tra i personaggi del mondo della musica nati oggi anche Andrea Bocelli, notissimo tenore nato in provincia di Pisa nel 1958. Il suo talento gli ha permesso di esibirsi su alcuni dei palchi più prestigiosi del mondo come il Metropolitan Opera House di Philadelphia dove ha cantato per Papa Francesco in occasione di un viaggio di quest’ultimo negli Stati Uniti. Anche nel suo caso non sono mancati i riconoscimenti: nel 2010 è stato inserito nella Hollywood Walk of Fame e nel 2015 ha ricevuto il Crystal Award.

Impossibile non fare gli auguri di un felice compleanno all’attore Tom Felton, che i più ricorderanno per aver interpretato Draco Malfoy nei film della saga di Harry Potter. Quello dell’acerrimo nemico del maghetto con la cicatrice non è però l’unico personaggio interpretato dall’attore britannico classe 1987: vanno infatti ricordati il ruolo di Julian Albert nella serie TV The Flash e quello di Logan Maine nella serie horror-fantascientifica Origin.

Tra i festeggiati di oggi anche Nick Cave, cantautore australiano nato nel 1957 dallo stile musicale inconfondibile, Joan Jett, nata a Philadelphia nel 1958 e diventata famosa grazie al successo ottenuto con la cover del brano dei The Arrow I Love Rock ‘n’ Roll, e Benedetta Barzini, uno dei volti italiani più riconoscibili degli anni Sessanta, nata in provincia di Grosseto nel 1943.

