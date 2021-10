Chi è nato oggi 22 ottobre: i compleanni glamour

“Oui, je suis Catherine Fabienne Dorleac”. Questa battuta sicuramente suona strana a tutti, ma a pronunciarla è la nostra prima festeggiata di oggi, cioè Catherine Deneuve. Nata a Parigi nel 1943, è considerata una delle più grandi attrici francesi e, tra i tanti premi vinti, può vantare una Coppa Volpi vinta nel 1998 per Place Vendôme, un Orso d’argento nel 2002 per 8 donne e un delitto, un David di Donatello nel 1981 per L’ultimo metrò e due Premi César, uno guadagnato con quest’ultimo film e un altro, nel 1993, per Indocina, la stessa pellicola che le fece conquistare la candidatura all’Oscar. Deneuve è stata sposata dal 1965 al 1972 con il fotografo David Bailey e ha due figli, Christian Vadim nato dalla sua relazione con il regista Roger Vadim e Chiara Mastroianni, frutto della storia con Marcello Mastroianni.

Tra i personaggi famosi nati il 22 ottobre c’è anche Jeff Goldblum nato a Pittsburgh nel 1952. Dopo aver debuttato in teatro, esordisce al cinema nel 1974 con Il giustiziere della notte, continuando poi a lavorare con grandi registi come Robert Altman che lo ha diretto in ben 4 film, con Lawrence Kasdan per Il grande freddo, John Landis con Tutto in una notte e David Cronenberg con La mosca. Dopo un intervallo lavorativo di alcuni anni ha preso parte a grandi successi come Jurassic Park, Independence Day e Thor: Ragnarok.

Tra i nati di oggi non possiamo non menzionare Valeria Golino, attrice anche lei ma nata a Napoli nel 1963. La sua carriera si è sviluppata tra le due sponde dell’oceano con film come Rain Man, Via da Las Vegas, Puerto Escondido e Caos calmo. Nel 2013 ha debuttato alla regia presentando il suo film al Festival di Cannes.

Tra le personalità che festeggiano l’anniversario di nascita oggi troviamo Luca Marinelli, nato a Roma nel 1984 e vincitore del David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot e della Coppa Volpi per Martin Eden. Tra i suoi altri lavori ricordiamo Fabrizio De André – Principe libero, Una questione privata, Il padre d’Italia, Slam – Tutto per una ragazza, Lasciati andare e Non essere cattivo.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com