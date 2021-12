Chi è nato oggi 23 dicembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 23 dicembre. Sono nate oggi, infatti, molte celebrities. Partiamo da Marco Castoldi, in arte Morgan, nato a Milano nel 1972. Nel 1991 fonda i Bluvertigo e con il suo gruppo pubblica tre album in studio, uno dal vivo e due raccolte. Dopo lo scioglimento della band continua a incidere musica ottenendo premi e riconoscimenti e partecipando due volte al Festival di Sanremo, sollevando polemiche quando nel 2020 lui e Bugo, che cantavano in coppia, vengono squalificati perché quest’ultimo non si presenta sul palco a causa di un litigio tra di loro. Parallelamente alla carriera musicale, Morgan si dedica alla televisione come giudice di X Factor. Dal 2000 al 2007 ha avuto una relazione con Asia Argento e da lei ha avuto la prima figlia, Anna Lou. Altre due bambine, Lara e Maria Eco, sono nate rispettivamente dalla storia con Jessica Mazzoli, concorrente della quinta edizione del talent show di Sky e del Grande Fratello, e con Alessandra Cataldo.

Auguri di buon compleanno anche a Carla Bruni, supermodella, cantante ed ex Prèmiere dame di Francia nata a Torino nel 1967 ma trasferitasi a Parigi con la famiglia all’età di sette anni. Dopo aver lavorato con gli stilisti e le maison di moda più importanti, si ritira dalle passerelle per dedicarsi alla musica, e come cantautrice incide sei dischi. Tra i personaggi famosi che compiono gli anni oggi ci sono anche Finn Wolfhard, attore nato a Vancouver nel 2002 e famoso per aver interpretato Mike Wheeler nella serie televisiva di Netflix Stranger Things e Richie Tozier nei film It e It – Capitolo due, e il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder, pseudonimo di Edward Louis Severson III, nato in Illinois nel 1964.

