Chi è nato oggi 22 dicembre: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai nati oggi, 22 dicembre. Tra i personaggi famosi per cui questo è un giorno di festa troviamo Piero Angela, il re della divulgazione scientifica italiana, soprattutto in televisione ma non soltanto. Nato a Torino nel 1928, da giovane è stato un pianista jazz di un certo successo, cessando però la carriera musicale nel 1952 quando venne assunto alla Rai e decise di dedicarsi al giornalismo prima come cronista e inviato alla radio e alla TV e poi come conduttore del telegiornale. All’inizio degli anni Settanta, Angela inizia a impegnarsi nella divulgazione con Destinazione uomo, seguito poi da Quark, costruito su una formula che al tempo era particolarmente innovativa, Superquark, le tre serie La macchina meravigliosa dedicata al corpo umano, Il pianeta dei dinosauri e Viaggio nel cosmo.

Un altro personaggio, ma stavolta francese, che festeggia il compleanno il 22 dicembre è l’attrice, cantante e modella Vanessa Paradis, nata nel 1972. Innamorata del canto fin da bambina, diventa famosa nel 1987 con il singolo Joe le Taxi e mentre continua a registrare la sua musica esordisce al cinema ricevendo anche molti riconoscimenti come miglior esordiente. Nel 1991 diventa testimonial di Chanel per il profumo Coco, continuando la collaborazione con la maison fino al 2010. Dal 1998 al 2012 ha avuto una relazione con Johnny Depp e con lui ha avuto i due figli Lily-Rose Melody e John Jake Christopher III.

Tra i personaggi che fanno il compleanno oggi ci sono anche Héctor Elizondo, attore caratterista nato a New York nel 1936 e apparso in serie televisive e film come Chicago Hope, L’uomo di casa, Il colpo della metropolitana (Un ostaggio al minuto), American Gigolò, Leviathan, Pretty Woman, Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III, Se scappi, ti sposo, Pretty Princess e Appuntamento con l’amore, Chiara Caselli, nata a Bologna nel 1967 e protagonista di pellicole come Dove siete? Io sono qui, La domenica specialmente, Sabato italiano e OcchioPinocchio e Anna Galiena, nata a Roma e vincitrice del Nastro d’argento nel 1994 per Senza pelle.

