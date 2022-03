Chi è nato oggi 22 marzo: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai nati oggi, 22 marzo. Tra i personaggi famosi per cui questo è un giorno di festa troviamo Reese Witherspoon, nata a New Orleans nel 1976 e divenata famosissima nel 2001 con La rivincita delle bionde. Quello di Elle Woods non è stato però il suo primo ruolo di successo, in precedenza aveva infatti ottenuto importanti riconoscimenti per L’uomo della luna, Paura, Cruel Intentions ed Election, e anche in seguito ha continuato a conquistare pubblico e critica sia al cinema con Tutta colpa dell’amore, Walk the Line, Come l’acqua per gli elefanti e Wild, che in televisione producendo e recitando in Big Little Lies, The Morning Show e Tanti piccoli fuochi.

Un’altra grande attrice, ma stavolta francese, che festeggia il compleanno il 22 marzo è Fanny Ardant, nata nel 1949 e ultima grande musa di François Truffaut che l’ha diretta in La signora porta accanto e Finalmente domenica!. Altri film degni di nota che l’hanno vista protagonista sono Di giorno e di notte, La belle époque, 8 donne e un mistero e La famiglia.

Auguri di buon compleanno infine a Matthew Modine, nato in California nel 1959 e interprete di film come Full Metal Jacket, Birdy, Crazy for You, Uno sconosciuto alla porta e America oggi e di serie televisive come Stranger Things, Weeds, Proof e della miniserie Guerra al virus.

Avrebbe festeggiato il suo anniversario di nascita oggi 22 marzo anche Nino Manfredi, nato in provincia di Frosinone nel 1921 e morto a Roma il 4 giugno 2004. Tra i tanti film in cui ha recitato ricordiamo Per grazia ricevuta, Italian Secret Service, Il padre di famiglia, Vedo nudo, Nell’anno del Signore, Pane e cioccolata, Attenti al buffone, In nome del Papa Re, La ballata del boia, Questa volta parliamo di uomini, Brutti, sporchi e cattivi, Café Express, Il tenente dei carabinieri, Spaghetti House, Testa o croce, Secondo Ponzio Pilato e Il gaucho.

