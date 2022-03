Chi è nato oggi 21 marzo: i compleanni glamour

Tanti auguri di un felice compleanno a tutti i nati di oggi, e ai vip, personaggi famosi e celebrities che festeggiano il 21 marzo. Tra quelli che spengono le candeline in questa data c’è Gary Oldman, nato a Londra nel 1958 e considerato uno degli attori più talentuosi della sua generazione. Tra le sue numerosissime interpretazioni ricordiamo Prick Up – L’importanza di essere Joe, The Contender, Dracula di Bram Stoker e Air Force One. Ha anche interpretato il ruolo di Sirius Black in Harry Potter e il progioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l’Ordine della Fenice e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, di James Gordon nella trilogia che Christopher Nolan ha dedicato a Batman, di Herman J. Mankiewicz in Mank, di George Smiley in La talpa e di Winston Churchill in L’ora più buia. Nel 1997 ha anche fatto il suo debutto alla regia dirigendo il film Niente per bocca.

Tra chi compie gli anni nel primo giorno di primavera anche Matthew Broderick, nato a New York nel 1962, marito di Sarah Jessica Parker e attore di teatro e cinema con film come Una pazza giornata di vacanza, The Producers – Una gaia commedia neonazista, Wargames – Giochi di guerra, Glory – Uomini di gloria, Il boss e la matricola, Il rompiscatole, Godzilla, Election, Inspector Gadget, Conta su di me, Infinity e nella serie televisiva Daybreak.

Un altro attore che festeggia il compleanno il 21 marzo è Timothy Dalton, nato in Galles nel 1946 e interprete di James Bond in 007 – Zona pericolo e 007 – Vendetta privata. Tra le altre sue apparizioni cinematografiche ricordiamo quelle in Flash Gordon, Le avventure di Rocketeer, Looney Tunes: Back in Action, Hot Fuzz e The Tourist, mentre in televisione è stato Mr. Rochester nella miniserie BBC Jane Eyre, Rhett Butler nel seguito di Via col vento Rossella, Rassilon nell’episodio speciale di Doctor Who La fine del tempo, Sir Malcolm Murray in Penny Dreadful e Niles Caulder/Chief in Doom Patrol.

Auguri di buon compleanno anche ad Alena Seredova, nata a Praga nel 1978 e quarta classificata a Miss Mondo nel 1998. In Italia è diventata famosa grazie alla trasmissione televisiva Torno Sabato e ai film Ho visto le stelle!, Christmas in Love, Un’estate al mare e Un’estate ai Caraibi.

Cover photo created by jannoon028 – www.freepik.com