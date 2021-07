Chi è nato oggi 22 luglio: i compleanni glamour

Il primo personaggio famoso da ricordare tra i nati del 22 luglio è Willem Dafoe, nato in Wisconsin nel 1955 e vincitore di una Coppa Volpi a Venzia nel 2018 per la sua interpretazione di Vincent Van Gogh in Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità. Quattro volte candidato ai Premi Oscar, ha recitato in film come Platoon, Mississippi Burning – Le radici dell’odio, L’ultima tentazione di Cristo, Spider-Man, L’ombra del vampiro e Un sogno chiamato Florida.

Tanti auguri anche a Danny Glover, nato a San Francisco nel 1946 e interprete di film come Arma letale, Il colore viola, Predator 2, Silverado, Witness – Il testimone, Dreamgirls, Shooter, 2012, I morti non muoiono e Jumanji: The Next Level.

Compie gli anni oggi anche Selena Gomez, nata in Texas nel 1992 e diventata famosa grazie allo show firmato Disney Channel I maghi di Waverly. All’impegno nella recitazione, nel corso degli anni è apparsa anche in film come Monte Carlo e Spring Breakers, ha affiancato anche quello nella musica pubblicando tre album come Selena Gomez & the Scene e tre da solista.

È nato oggi a Roma nel 1974 Claudio Santamaria, vincitore del David di Donatello nel 2016 per Lo chiamavano Jeeg Robot ma interprete anche di film come Romanzo criminale, Il venditore di medicine e L’ultimo bacio, oltre che di fiction come Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu.

